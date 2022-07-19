Сумму закупки орфанных препаратов у единственного поставщика предложили не ограничивать

Депутат партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов предложил при закупке у единственного поставщика лекарств от редких (орфанных) заболеваний не ограничивать сумму контракта. Тематический законопроект Кузнецов внес в Госдуму 15 июля. Депутат партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов предложил при закупке у единственного поставщика лекарств от редких (орфанных) заболеваний не ограничивать сумму контракта. Тематический законопроект Кузнецов внес в Госдуму 15 июля.

Согласно №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в ряде случаев заказчик может проводить закупку у единственного поставщика, в том числе при приобретении лекарств, предназначенных для назначения пациенту по решению врачебной комиссии (ВК).

Кузнецов предложил дополнить эту норму тезисом о том, что закупка у единственного поставщика также возможна при заключении контракта на поставки препаратов по торговому наименованию (ТН) для назначения «редким» пациентам. Кроме того, депутат выступил с предложением наделить заказчика правом заключать контракт на поставки лекарств для назначения таким пациентам без ограничения суммы закупки.

Правительство РФ представило отрицательный отзыв на этот законопроект. В заключении говорится, что указание ТН препарата «представляется излишним», поскольку законодательством предусмотрена возможность указания ТН при закупке поставщиком лекарства, назначенного пациенту по решению ВК. Таким образом, предлагаемое изменение будет дублировать уже действующую норму, отмечается в отзыве.

Кроме того, в правительстве отметили, что внесенный законопроект не учитывает изменения, внесенные в 44-ФЗ в марте 2022 года, согласно которым предельная сумма закупки единственным поставщиком увеличивается с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.

В правительстве также полагают, что ограничение суммы закупки препаратов для указанной категории граждан у единственного поставщика «может привести к нарушению правил добросовестной конкуренции, а также создать дополнительную нагрузку на бюджеты разного уровня из-за отсутствия конкуренции».

В середине июля комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, сохраняющий за регионами право закупать лекарства и медизделия у единственного поставщика. Субъекты и сейчас имеют такую возможность, но, согласно действующему законодательству, это право будет отменено 1 июля 2023 года.