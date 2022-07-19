Более половины клиентов с онлайн-заказами не совершают дополнительных покупок в аптеке

По данным опроса провизоров, в более чем половине случаев клиенты аптек, пришедшие забрать онлайн-заказ, не совершают дополнительных покупок в аптеке. С тем, что при онлайн-бронировании лекарств в аптеках существует возможность дополнительной продажи товаров аптечного ассортимента клиенту, согласны только 23% провизоров-фармацевтов.

Анализ распределения событий при получении потребителями онлайн-заказов в аптеке показал, что в 53% случаев покупатель забирает заказ без дополнительных покупок в аптеке, 25% таких покупателей совершают дополнительную покупку по собственному выбору, в 22% случаев — по рекомендации сотрудника аптеки. Доля невыкупленных интернет-заказов в среднем составляет 18%. В целом с утверждением о принципиальной возможности дополнительных продаж при онлайн-бронировании лекарств согласны только 23% первостольников. Об этом свидетельствуют данные весенней волны 2022 года регулярного исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», приведенные компанией Ipsos.

Кроме того, изучены данные по практике комплектования заказов, сделанных в интернете: чаще всего комплектуются в самой аптеке — 81% провизоров отметили именно этот способ.

В постковидном периоде отмечено значительное развитие по направлению привлечения аптеками подрядчиков со стороны курьерских служб: если, по данным осенней волны Pharma-Q 2020 года, с подрядчиками сотрудничало 37% аптек, то, по данным весенней волны 2022 года, уже 56% аптек выбирают в качестве инструмента доставки курьерские службы. Доля аптек, использующих в качестве курьеров своих сотрудников, уменьшилась с 22 до 14%. В несетевых аптеках доставка силами штатного сотрудника остается основным способом доставки (57%).

Фото: Косенок Артем

Шамиль Ахметзянов

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