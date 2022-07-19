В Воронеже за 100 млн рублей продают завод по производству медицинских масок

Воронежская компания «Медтехника» продает завод по производству медицинских масок с заявленной мощностью 5 млн единиц в месяц. Цена лота, включающего производственные площади, складские помещения и бренд «Росмаски», составляет 100 млн рублей. Воронежская компания «Медтехника» продает завод по производству медицинских масок с заявленной мощностью 5 млн единиц в месяц. Цена лота, включающего производственные площади, складские помещения и бренд «Росмаски», составляет 100 млн рублей.

Предложение размещено на портале «Циан». Как следует из объявления продавца, предприятие начало работу в апреле 2020 года. Площадь производственных цехов в Воронеже составляет более 700 кв. м, теплых складских помещений – более 1 тысячи кв. м. Общая численность управленческого штата составляет семь человек, еще 130 сотрудников работают на различных производственных участках.

Заводские цеха укомплектованы автоматическими линиями фирмы КАМИ и упаковочными линиями фирмы БРОНКО, а также аппаратурой для бабинорезки, полуавтоматической припайки и взвешивания. Завод имеет технологическую возможность выпускать маски разных цветов – белого, голубого, зеленого, фиолетового и других.

Авторы объявления заявляют, что на продукцию есть необходимые регистрационные удостоверения, сертификаты качества соответствия и регистрационные удостоверения, как на средства индивидуальной защиты в медицине и на рынке гигиены, а предприятие прошло добровольную регистрацию в национальной системе ЕАN-13.

Стоимость лота составляет 100 млн рублей.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, в Воронеже зарегистрированы две компании ООО «Медтехника», но только одна из них поставляла медицинские маски. В 2020 году компания поставила на рынок госзаказа медицинские маски на 8,016 млн рублей, в 2021 году – на 415 тысяч рублей. В марте 2021 года компания сменила регистрацию на Мурманскую область.

По данным СПАРК-Интерфакс, владельцем компании выступает Анна Соколова. В 2021 году ООО «Медтехника» выручило 4,828 млн рублей, чистая прибыль составила 5 тысяч рублей. Из реестра Росздравнадзора следует, что регудостоверение, под которым поставлялись маски в 2020-2021 годах, было отменено регулятором с 7 декабря 2021 года.

В конце декабря 2020 года Правительство РФ запретило допуск импортных медицинских масок, произведенных за пределами стран ЕАЭС, до 31 декабря 2021 года. Также был введен запрет на закупку профильных медизделий в совместных конкурсах с другими видами промышленных товаров. Кроме того, медицинские маски больше не могли быть предметом одного контракта или одного лота с другими отдельными видами промышленных товаров. Однако год спустя запрет был снят для закупок по оказанию медпомощи при наступлении неотложных, экстренных случаев вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, режима повышенной готовности или наступления чрезвычайной ситуации.

По данным Минпромторга России, объем производства масок с начала марта 2020 года вырос в 20 раз и составлял на пике около 21 млн масок в сутки при расчетной потребности госучреждений в 10,8 млн масок в сутки. В результате на складах скопилось около 141 млн медицинских масок, а предприятия были вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса.