Ученые оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких в 2%

Эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких ученые оценили в 2%. Для сравнения: у «Спутника V» этот показатель составил 71%, у «КовиВак» — 46%.

Эффективность защиты вакцины «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» от поражения легких на фоне распространения вариантов «Дельта» и «Омикрон» составила 2%. Аналогичный показатель для трех доз «Спутника V» (вакцинация двумя дозами плюс ревакцинация «Спутник Лайт») составляет 71%, вакцины «КовиВак» — 46%. К таким выводам пришли ученые из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), пишет РБК со ссылкой на соответствующее исследование.

Это первое независимое изучение эффективности вакцин против поражения легких, вызванного COVID-19, на фоне распространения «Дельты» и «Омикрона», отмечают авторы исследования. Они проанализировали данные пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, которые были направлены на компьютерную томографию легких в два амбулаторных центра МИБС в Санкт-Петербурге в период распространения вариантов «Дельта» и «Омикрон». В анализ включили данные 23 996 пациентов с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022-го.

Эффективность двух доз «Спутника V» против поражения легких составила в среднем 56%, при введении трех доз защита выше — 71%. Аналогичный показатель при введении «КовиВак», по данным авторов, составил 46%, «ЭпиВакКороны» — всего 2%.

Защита вакцин от тяжелого поражения легких составила 76% для двудозного «Спутника V», 36% для «ЭпиВакКороны» и 80% для «КовиВак».

При этом авторы исследования подчеркивают, что оно наблюдательное — на его основании нельзя делать окончательные выводы об эффективности вакцин. РБК направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать результаты исследования. На момент публикации текста издание не получило комментария от Центра «Вектор».

В январе британский регулятор здравоохранения UK heath security agency опубликовал данные по эффективности вакцин против новой линии варианта коронавируса «Омикрон» BA.2. Так, для Moderna и AstraZeneca она в среднем составила 9 и 13% соответственно для BA.1 и BA.2 спустя 25 недель после двух уколов. Через две недели после ревакцинации (третий укол) эти показатели увеличились до 63% для подлинии BA.1 и 70% для подлинии BA.2, писал «ФВ».

Артем Косенок

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