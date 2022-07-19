В Москве полицейские задержали подозреваемого в нападениях на аптеки

В Москве был задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на аптеки. Он угрожал провизорам оружием и похищал деньги из кассы.

Сотрудники Московского уголовного розыска вместе с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и районных отделов полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину. Его подозревают в серии разбойных нападений на столичные аптеки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Накануне злоумышленник ворвался в аптеку на Краснопрудной улице и, угрожая провизору предметом, похожим на огнестрельное оружие, отобрал мобильный телефон и выручку из кассы, после чего скрылся.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на территории Московской области. В ходе дальнейшего расследования у оперативников появились основания полагать, что он причастен и к другим противоправным деяниям. По аналогичному сценарию были совершены разбои в аптеках на улицах Русаковской и Большой Черкизовской», — отметила она (цитата по ТАСС).

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ. Подозреваемый был взят под стражу.

Артем Косенок

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