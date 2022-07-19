«Глобус» вложил 100 млн рублей в производство дыхательных контуров в Москве

Компания «Глобус» локализовала производство дыхательных контуров для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), респираторной и кислородной терапии на мощностях завода в Москве под брендом «Аэртоника». Эта продукция является аналогом импортных товаров и соответствует требованиям российских и международных стандартов, таких как ISO 5356-1 (ГОСТ 31518.1) и ISO 5367.

Среди продукции бренда «Аэртоника» присутствуют также влагосборники, собирающие лишнюю влагу из выдыхаемого воздуха и препятствующие ее обратному попаданию в легкие человека; анестезиологические маски, направляющие анестетики и газы в дыхательные пути пациента без потерь и перерасхода, а также эргономичные коннекторы, переходники и соединители, экономящие время медицинского персонала.

Мощность производства на первом этапе составит 400 тысяч единиц изделий в год, объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей, сообщает VM. Для организации производства «Глобус» воспользовался компетенциями Hsiner Co., регудостоверением на продукцию которой владеет компания в России. Тайваньский партнер будет поставлять пока не локализованные комплектующие для дыхательных контуров.

В компании оценивают объем российского рынка в 2-4 млн единиц продукции в год, при этом он на 80-90% занят иностранными поставщиками, среди которых Coviden и Drager. В «Глобусе» рассчитывают на поставки по тендерам на рынке госзаказа – около 50%, еще четверть планируется отгружать через прямые продажи. Оставшееся – через каналы OEM и дистрибьюторов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Глобус» на 50% принадлежит Владимиру Костицыну, совладельцу клиник лазерной косметологии Delete, еще 20% принадлежит владельцу дистрибьютора оборудования для функциональной, лучевой диагностики и косметологии «Юметекс» Дмитрию Захарченко. Аналогичный пакет компании принадлежит Александру Хворостянову, держателем еще одной доли в 10% выступает Максим Воронкин, отмечает издание. Финансовые показатели компании не раскрываются.

gxpnews