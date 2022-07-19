Глава АРФП призвал не делить фармотрасль на «своих» и «чужих»

Любые попытки поделить компании, обеспечивающие население России лекарственными средствами, на «своих» и «чужих», на дружественные и недружественные, должны пресекаться на корню. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. Обращение опубликовано на сайте ассоциации.

«Когда это исходит из уст «квасных патриотов» — не очень успешных бизнесменов, этому легко найти объяснение: убрать конкурента и, заняв монопольное положение, «ловить прибыль в мутной воде», — указал Дмитриев, отметив, что хуже, когда к «назначению «своих» и «чужих» прибегают регуляторы.

Он также отметил, что за пять месяцев жизни и работы в условиях санкций «фарма показала не только сплоченность, но и ответственность при решении задач по сохранению ассортимента и ценовой доступности лекарственных препаратов».

Дмитриев сообщил «ФВ», что обращение было сделано после неоднократных негативных высказываний некоторых участников рынка в отношении иностранных фармпроизводителей. В частности, на это повлияло выступление генерального директора «Активного компонента» Александра Семенова на заседании, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой 14 июля. В частности Семенов указал, что недружественные иностранные компании прекращают инвестиции в российский рынок, поставки определенных препаратов и проведение клинических исследований, что приравнивается к «геноциду», рассказали «ФВ» участники заседания.

Семенов рассказал «ФВ», что процитировал слова российских медиков и специалистов.

Так, член Комитета Госдумы по охране здоровья, президент Центра им. Рогачева Александр Румянцев назвал геноцидом уход немецкой компании Miltenyi Biotec. «Осознанное отключение от медицины наших пациентов руками медиков и медицинского сообщества, в какой стране они бы не находились, войдет в историю как геноцид и будет осуждено потомками. Для нас это вызов для рождения нового мира, новых условий организации помощи нашим пациентам», — заявил Румянцев. К тому же, о геноциде говорила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова, комментируя действия компании Bristol-Myers Squibb (BMS), изымающей из медучреждений противоопухолевые препараты, предназначенные для международных многоцентровых клинических исследований. Компания заявила, что прекращает КИ в России. «Я звонила в представительство BMS в России и просила оставить препараты, потому что лишать надежды больных людей бесчеловечно. Такая позиция идет вразрез с политикой компании, которую она сама декларирует, это просто геноцид», — говорила она.

«С одной стороны, мы слышим, что иностранная фарма продолжает работать в России, поставлять лекарства, а с другой — видим конкретные примеры, когда фактически прекращается доступ на рынок новых инновационных препаратов, не говоря о том, что многие иностранные поставщики сырья и комплектующих уже официально заявили об уходе с рынка», — отметил Семенов в разговоре с «ФВ».

Он также уточнил, что на заседании 14 июля речь шла и о внедрении мер поддержки российских производителей, включая механизм преференций производителям полного цикла («второй лишний»). «Это крайне важно с точки зрения развития российской фармы, привлечения инвестиций в производство полного цикла и обеспечение национальной безопасности, которое сейчас явно под угрозой», — считает Семенов.

По его словам, аргументы представителей иностранной фармы против «второго лишнего» сводятся к тому, что механизм будет дискриминировать компании, которые продолжают поставлять препараты на российский рынок. «При этом эти компании прекращают новые инвестиции в российскую экономику — по сугубо политическим мотивам. Значимое число иностранных компаний заявили, что прекращают маркетинговые и производственные инвестиции в России. Так что ни о каких планах развития иностранной фармы на отечественном рынке в ближайшем будущем речи быть не может», — сказал Семенов.

Он уточнил, что во время обсуждения назвал конкретные примеры компаний, которые прекращают ту или иную деятельность на территории России. «Именно эти компании, на мой взгляд, ведут себя недружественно, и в первую очередь в отношении своих пациентов, тезисы о здоровье и безопасности которых всегда декларировались ими. Сегодня эти компании прекращают КИ, кто готов гарантировать, что завтра они не прекратят поставки препаратов?» — добавил Семенов.

Он также подчеркнул, что речь не идет обо всех зарубежных компаниях, так как многие из них занимают конструктивную позицию и не собираются сокращать КИ и уходить с российского рынка.

Как писал «ФВ», Минпромторг сообщал о преимуществе иностранных производителей во время обсуждения проектов документов в рамках Рабочей группы по «регуляторной гильотине». Ведомство направляло письма в правительство, в которых предлагало свои кандидатуры для включения в состав группы — представителей Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФП ЕАЭС) и Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ».

В последнее время на некоторых экспертных площадках отдельные представители отрасли пытаются «абсолютно необоснованно демонизировать западных производителей» лекарств, рассказал «ФВ» исполнительный директор ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава. «Данные факты вызывают крайнее разочарование и обеспокоенность, в особенности если принимать во внимание колоссальные усилия, которые прикладывают иностранные компании, чтобы обеспечить бесперебойные поставки инновационных лекарств для граждан нашей страны», — сказал он.

Он также указал, что многие негативные явления, в том числе экстремальная волатильность валют в первые весенние месяцы, нарушенные логистические цепочки, проблемы с регистрацией, производством и вводом в гражданский оборот, были компенсированы готовностью западной фармы нести издержки и зачастую поставлять препараты себе в убыток. «В этой связи искусственное деление отрасли на «своих» и «чужих» представляется еще более пагубной и порочной тенденцией, которая в текущих условиях может иметь крайне негативные последствия для лекарственной безопасности России», — считает Кукава.

Маргарита Грошева

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