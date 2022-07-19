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Минпромторг продлил действие выданных сертификатов GMP

Действие сертификатов GMP в России продлили на год. Ранее уполномоченным органам всех стран Союза разрешили устанавливать специальный порядок регистрации лекарств в случае возникновения дефицита в условиях санкций.

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства промышленности и торговли, согласно которому продлевается действие сертификатов GMP. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, сертификаты GMP, действие которых должно было закончиться в 2022 году, продлеваются на год. К примеру, сертификат, заканчивающийся 1 августа 2022 года, будет действовать до 1 августа 2023 года. Приказ принят в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 353, которое устанавливает особенности выдачи разрешений в 2022 году.

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии принял пакет временных специальных мер в сфере обращения лекарственных средств, который позволяет уполномоченным органам всех стран Союза устанавливать специальный порядок регистрации лекарств в случае возникновения дефицита или риска его возникновения в условиях мер внешнего экономического воздействия.

Решение, в частности, позволяет автоматически продлить до конца 2023 года действие всех выданных в соответствии с правом Союза разрешительных документов, то есть регистрационных удостоверений лекарственных средств и сертификатов соответствия GMP Союза производственных площадок. Также разрешается одновременное выполнение инспекций производственных площадок на соответствие требованиям GMP, в том числе путем дистанционного инспектирования, и регистрации лекарств по правилам Союза, а также проведение таких GMP-инспекций в пострегистрационном режиме.

Маргарита Грошева
pharmvestnik

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19 июля, 2022 | Просмотров: 160