Минпромторг продлил действие выданных сертификатов GMP

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства промышленности и торговли, согласно которому продлевается действие сертификатов GMP. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, сертификаты GMP, действие которых должно было закончиться в 2022 году, продлеваются на год. К примеру, сертификат, заканчивающийся 1 августа 2022 года, будет действовать до 1 августа 2023 года. Приказ принят в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 353, которое устанавливает особенности выдачи разрешений в 2022 году.

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии принял пакет временных специальных мер в сфере обращения лекарственных средств, который позволяет уполномоченным органам всех стран Союза устанавливать специальный порядок регистрации лекарств в случае возникновения дефицита или риска его возникновения в условиях мер внешнего экономического воздействия.