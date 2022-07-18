Врачам не хватает медпредов

В конце июня глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство совместно с ФСБ работают над пресечением продвижения препаратов иностранных фармацевтических компаний среди российских врачей. Опрос, проведенный в сообществе «Врачи РФ», показывает, что деятельность медпредов с конца зимы и так существенно сократилась из-за снижения маркетинговой активности фармкомпаний, при этом 75% российских врачей против прекращения такого взаимодействия.

В конце июня глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что иностранные фармкомпании «проталкивали» свои препараты, отдавая за это «довольно большие деньги». В связи с этим ФСБ и Росфинмониторинг работают над пресечением деятельности иностранных фармацевтических компаний, которые продвигают свои препараты через российских врачей, заявил Чиханчин.

На самом деле законодательно общение врачей с медпредставителями запрещено еще с 2012 года ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно статье 74 ФЗ, руководители медучреждений, рядовые медицинские работники, а также руководители аптек и фармацевтические работники не имеют права принимать от фармкомпаний и их представителей деньги, подарки, заключать соглашения, договоры о рекомендации или назначении пациентам лекарств или медизделий, получать образцы лекарств и медизделий для передачи своим пациентам, выписывать лекарства на бланках, которые содержат рекламную информацию, а также на официальных рецептурных бланках, в которых было заранее проставлено наименование лекарства.

Единственное, что позволено медицинским представителям, – это встречаться с руководством медучреждений для обсуждения работ, связанных с проведением клинических испытаний. Тем не менее деятельность медпредов – основной канал продвижения рецептурных препаратов для фармацевтических компаний.

81,5% российских врачей считают допустимым сотрудничество фармацевтических компаний и российских врачей, показывают результаты опроса, проведенного в сообществе «Врачи РФ». И врачи знают, о чем говорят: 91,1% врачей сталкивались в своей работе с медицинскими представителями. Против пресечения этой деятельности 75,5% врачей.

Работа фармацевтических компаний с врачами не связана с прямым «проталкиванием» препаратов, как считает глава Росфинмониторинга. 22,4% врачей считают допустимой просветительскую работу фармацевтических компаний, то есть знакомство врачей с новыми лекарствами и методами лечения, по 17,4% считают приемлемой совместную работу в рамках разработки, клинических и доклинических исследований препаратов и организацию конференций и участие в них врачей. 14,1% врачей одобряют совместную научную работу в широком смысле, в частности написание научных статей на материалах компаний и/или при участии их сотрудников. 11,3% врачей считают допустимой оплату стажировок и курсов повышения квалификации врачами. 16,2% думают, что допустимы все эти форматы сотрудничества.

Но, похоже, санкции сделают то, чего не смог сделать закон 2012 года, и Росфинмониторингу не с чем будет бороться. За последние четыре месяца в связи с тем, что большинство иностранных фармацевтических компаний сократили маркетинговую активность, снизилась и деятельность медпредов, отмечают 74% врачей.

Методология: опрос проходил в сообществе «Врачи РФ» с 4 по 11 июля. Опрос прошли 684 врача и медицинских работника. Для повышения валидности результатов выборка перевзвешена на основании данных Росстата о распределении численности врачей по медицинским специальностям. Доверительный интервал («погрешность») исследования при распространении результатов на всех врачей России не более 3,8%.

gxpnews