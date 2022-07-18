Roche выпустила тест для ранней диагностики гепатита С

Швейцарская Roche выпустила новый двойной диагностический тест на антиген и антитела к гепатиту С, сообщила компания. Elecsys HCV Duo – это первый коммерчески доступный иммуноанализ, который позволяет одновременно и независимо определять статус вируса гепатита С в одном образце плазмы или сыворотки крови человека.

В компании отмечают, что тест можно использовать для выявления инфекции на ранней стадии. Кроме того, новая методика позволит провести диагностику, когда пациент выздоравливает от вируса или проявляет признаки хронической инфекции, которая может привести к другим заболеваниям, таким как рак печени.

По данным ВОЗ, хроническим гепатитом C страдают около 58 млн человек, ежегодно происходит 1,5 млн новых случаев заражения. При этом противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С более чем в 95% случаев, однако уровень доступа к диагностике и лечению остается низким.

gxpnews