Опрос: 55% фармацевтов недовольны системой непрерывного образования

Профессиональное сообщество «Фарма РФ» провело опрос среди фармацевтов об их отношении к системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМиФО). Более половины респондентов (54,98%) ответили, что недовольны функционированием системы. Профессиональное сообщество «Фарма РФ» провело опрос среди фармацевтов об их отношении к системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМиФО). Более половины респондентов (54,98%) ответили, что недовольны функционированием системы.

Опрос проходил на сайте сообщества «Фарма РФ» с 28 июня по 14 июля 2022 года. В нем приняли участие 733 человека.

Довольны системой НМиФО оказались всего 0,68% опрошенных, скорее довольны – 9,55%, оставшиеся 34,79% скорее недовольны. Среди представителей фармацевтической отрасли 39,84% указали, что им необходима аккредитация для профессиональной деятельности, «нет» ответили 60,16% респондентов.

Подавляющее количество специалистов, участвовавших в опросе (86,22%), считают постоянное повышение квалификации серьезной, «подчас неподъемной» нагрузкой. Та же ситуация наблюдается в ответах, касающихся отношения фармацевтов и провизоров к числу зачетных баллов – 90,72% хотели бы уменьшить их количество.

Также составители опроса предложили респондентам выбрать утверждение, с которым они были бы согласны. Более 43% ответили, что на портале edu.rosminzdrav.ru недостаточно интерактивных образовательных модулей; 39,7% считают, что стоимость платных курсов слишком высока; 82,4% согласились, что возможность набора баллов становится главной причиной, определяющей выбор курса, а не его содержание; у 78,58% не хватает времени для набора необходимого количества баллов у действующего специалиста.

Помимо этого, 87,45% опрошенных отдают предпочтение сертификации вместо аккредитации (7,5%). Набирать баллы для продления сертификата собираются 71,62% респондентов.

Опрос, проведенный центром обучения в сфере фармацевтики «Фармзнание» еще на этапе перехода НМиФО в 2017 году показал, что в профсообществе относились к системе с настороженностью. Не поддержали НМиФО 40,9% специалистов аптек. В основном работники фармрозницы опасались, что не наберут нужного числа баллов, некоторые предпочитали проходить обучение, как и раньше, раз в пять лет, третьи ссылались на нехватку времени. Кроме того, для трети опрошенных оказалась слишком сложной система создания образовательного портфолио на портале Минздрава. Дороговизна учебных курсов на тот момент останавливала только 2% респондентов.

В феврале 2022 года стало известно, что Минздрав РФ планирует обновить Порядок непрерывного медицинского образования специалистов. В проекте появился минимальный порог часов по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовке – за пять лет медику необходимо набрать не менее 144 академических часов образовательной активности, из которых 36 часов приходится на очное обучение. Проект пока не утвержден.

В конце июня 2022 года Минздрав принял решение не продлевать приказ №1179н, которым с начала 2022 года и до 1 июля был введен специальный режим трудоустройства и работы медперсонала без прохождения аккредитации специалиста. До начала июля медицинским и фармацевтическим работникам с просроченными разрешительными документами придется пройти аккредитацию, а сотрудникам без свидетельства – получить его.

Фото: vecteezy.com

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