«ОнкоАтлас» за 6 млн рублей разработает тест для таргетной терапии колоректального рака

Научная группа Центра молекулярной онкологии «Онкодиагностика Атлас» («ОнкоАтлас») получила грант Российского научного фонда (РНФ) на проведение исследования причин резистентности к иммунотерапии у пациентов с метастатическим колоректальным раком. По итогам научной работы, запланированной до 2025 года, в компании рассчитывают разработать диагностическое решение, позволяющие заранее узнать об устойчивости опухоли к иммунотерапии. Объем финансирования гранта на 2022 год составит 6 млн рублей. Научная группа Центра молекулярной онкологии «Онкодиагностика Атлас» («ОнкоАтлас») получила грант Российского научного фонда (РНФ) на проведение исследования причин резистентности к иммунотерапии у пациентов с метастатическим колоректальным раком. По итогам научной работы, запланированной до 2025 года, в компании рассчитывают разработать диагностическое решение, позволяющие заранее узнать об устойчивости опухоли к иммунотерапии. Объем финансирования гранта на 2022 год составит 6 млн рублей.

В компании будут исследовать механизмы развития резистентности к иммунотерапии, что позволит врачу назначать препарат с учетом прогнозируемой эффективности и своевременно менять тактику лечения.

В настоящее время решение о назначении иммунотерапии принимается по результатам анализа микросателлитной нестабильности (MSI) – биомаркера, свидетельствующего о том, что в опухоли нарушены механизмы восстановления ДНК. У 30% пациентов отмечается продолжительный ответ на терапию длительностью более 40 месяцев. При этом почти у трети пациентов, даже если лабораторные тесты показали микросателлитную нестабильность, все равно возникает резистентность к иммунотерапии. У них наблюдается быстрое прогрессирование заболевания после начала лечения – в течение двух-трех месяцев. У половины получающих лечение такая резистентность развивается в ходе терапии.

Механизмы этого до сих пор не изучены. «На основе изучения молекулярно-генетических изменений в ходе лечения будут установлены маркеры, позволяющие заранее узнать о надвигающейся устойчивости опухоли к иммунотерапии, и предложены новые высокотехнологичные подходы к исследованию онкологических пациентов», – сообщили в «ОнкоАлтасе». В компании рассчитывают создать тест-систему, аналогов которой в России пока не существует: она позволит заранее оценивать перспективы иммунотерапии у таких больных.

Как следует из карты гранта РФН, грант был одобрен 1 июля 2022 года по направлению исследований научными группами под руководством молодых ученых президентской программы исследовательских проектов. Он рассчитан с июля 2022 по июнь 2025 года, объем финансирования на 2022-й год составит 6 млн рублей. Руководителем проекта выступает глава R&D отдела Центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» Максим Иванов.

«Онкодиагностика Атлас» была основана в 2011 году как «ЦСБ Геномика» – R&D компания, занимающаяся разработкой современных средств неинвазивной диагностики онкозаболеваний, резидент «Сколково». В 2015 году мажоритарную долю компании приобрел биомедицинский холдинг «Атлас», сумма сделки не раскрывалась. После сделки компания сменила название, а также занялась созданием комплексного диагностического сервиса для персонализированного лечения онкологии под брендом Solo. Объем инвестиций в проект оценивался в $2 млн, в частности, в компанию вложился фонд Primer Capital.

Весной 2021 года компания вывела на рынок первый в России набор реагентов для одновременного выявления мутаций в генах BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, KIT, PDGFRA в образцах опухолей с помощью NGS для онкодиагностики меланомы, рака легких, толстой кишки, гастроинтестинальных стромальных опухолей и последующего назначения таргетной терапии.

По данным СПАРК-Интерфакс, долей в 71,5% ООО «Онкодиагностика Атлас» владеет ООО «Атлас», 28,5% принадлежат Владиславу Милейко. В 2021 году выручка компании составила 73,3 млн рублей, убыток – 9,5 млн рублей.

Фото: czm-krasnodar.ru

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