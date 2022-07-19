Путин остался недоволен темпами внедрения онлайн-сервисов для пациентов

Президент РФ Владимир Путин обсудил с вице-премьерами и федеральными чиновниками ход реализации нацпроектов, в том числе в сфере здравоохранения. По его мнению, в стране низкий процент людей, которые могут записаться на прием к врачу онлайн, а также большинству жителей до сих пор недоступна функция получения электронного рецепта. Долю этих технологий необходимо нарастить «несмотря на все ограничения», поскольку «технологически [для этого] все готово», сказал глава государства. Vademecum послушал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и собрал все профильные поручения Владимира Путина.

Онлайн-сервисы для пациентов

По словам Путина, только 20% опрошенных пациентов смогли записаться к врачу онлайн, хотя формально такую возможность имеют «десятки миллионов» граждан. В то же время получить электронный рецепт возможно только в Москве и в ряде других регионов, где проводится эксперимент, указал президент.

«Вот та же электронная запись к врачу – это от нас все зависит. У нас все есть для этого, для того, чтобы расширять эту работу. Технологически все готово. Ну все же есть!», – сказал Путин.

Периодически об успехах внедрения электронных медицинских сервисов для пациентов отчитывается замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев. На апрель 2021 года чиновник оценивал уровень предоставления сервиса онлайн-записи к специалисту как «недостаточный». Согласно мониторингу Минздрава, большинство граждан (42%, или 3,7 млн человек) на тот момент записывались на прием к врачу через регистратуру.

Новые федеральные программы

Несмотря на снижающуюся смертность населения, которая, по словам Владимира Путина, упала до «допандемийного уровня», ускоренной реализации требуют два будущих федеральных проекта: программы по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С. Президент убедительно попросил коллег ускорить принятие программ и решить вопрос с их финансированием, поскольку «соответствующие поручения правительству, как известно, даны, однако реализация таких программ до сих пор <…> не начата».

Оба проекта были разработаны по поручениям президента, причем нормативная и финансовая часть программы по борьбе с диабетом находится на завершающей стадии подготовки – сейчас ЦЭККМП Минздрава продумывает ее ежегодное финансирование, которое на данный момент оценивается в 240 млрд рублей.

Кроме прочего, президент напомнил, что приоритетной остается цель достигнуть средней продолжительности жизни россиян в 78 лет к 2030 году, тогда как сейчас этот показатель на уровне 73 лет.

Онлайн-продажа рецептурных препаратов

Путин также поручил правительству, Минздраву и Минэкономразвития в двухнедельный срок завершить юридическую подготовку для проведения эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

«Мне разные точки зрения известны, но мы договорились о том, что эксперимент все-таки проведем. Поэтому все-таки давайте договоримся о том, что соответствующие проекты нормативных актов в какие-то сроки – я прошу назвать, когда – будут внесены, приняты, и эксперимент пойдет. А в зависимости от результатов этого эксперимента мы с вами вместе решим, доложите председателю и решите, дальше расширять этот эксперимент или нет», – попросил глава государства.

Законопроект был подготовлен Минэкономразвития еще в декабре 2021 года, но, как уточняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, закон об экспериментальных правовых режимах, который предполагает проведение пилотного проекта, содержит ограничения: под таким режимом не может вестись деятельность, связанная с высоким риском нанесения ущерба здоровью граждан, а рецептурные препараты и их обращение отнесены к такой сфере. В связи с этой коллизией законопроект был отправлен на доработку.

В конце июня 2022 года Минэкономразвития представило доработанную версию законопроекта на общественное обсуждение. Ведомство добавило в документ положения, согласно которым Минздрав получает право своими приказами корректировать зафиксированный в законе список продукции для дистанционных продаж.

Минздрав разработал перечень препаратов, которые не могут свободно обращаться, однако, чтобы такой законопроект был внесен в Госдуму в августе 2022 года, необходимо согласование Минэкономразвития. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в Минэкономразвития в ближайшее время запланировано совещание со всеми федеральными органами исполнительной власти для окончательного согласования документа всеми его разработчиками, после чего законопроект будет внесен в Госдуму.