ВОЗ ожидает появления двухвалентной вакцины от COVID-19 осенью 2022 года

Производство двухвалентной вакцины от COVID-19 начнется осенью 2022 года, заявил в эфире радиостанции Žinių radijas представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Витянис Андрюкайтис.

«Общая эпидемическая ситуация не радует, поэтому необходимо сохранять бдительность. Надеемся, что двухвалентная вакцина от коронавируса поможет в борьбе с инфекцией и ее мутациями, – приводит слова Андрюкайтиса ТАСС. – Препарат должен быть готов к применению к осени».

Андрюкайтис отметил, что, согласно сообщениям фармакологических компаний, работа над двухвалентной вакциной идет к завершению. Представитель ВОЗ рассказал о том, что несколько изготовителей уже готовы начать массовое производство препарата.

Медики утверждают, что двухвалентная вакцина предохраняет и от первичной инфекции, и от ее мутационных штаммов.

gxpnews