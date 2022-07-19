Росздравнадзор проверит готовность регионов после появления в России «Кентавра»

Территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными органами власти нужно проверить наличие в субъектах необходимых для лечения коронавируса лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения. Такое поручение дала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Для контроля за этим с 20 июля в Росздравнадзоре будут ежедневно заслушивать по 5—7 отчетов из регионов о ситуации с распространением коронавируса: уровне коллективного иммунитета, темпах вакцинации, количестве вакцинированных, работе стационарных и передвижных пунктов вакцинации и т.д.

«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», — подчеркнула Самойлова.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявлены пятеро заболевших новым подвидом «Омикрона» BA.2.75, который служба называет «Кентавром». У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет.

ВОЗ относит линию ВА.2.75 к категории «Подварианты «Омикрона» под наблюдением», не выделяя в отдельный вариант. «Кентавр» — неофициальное название. Линию ВА.2.75 впервые обнаружили в Индии в мае 2022 года.

Фото: Ринат Васбеев

Артем Косенок

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