Экстрадированного из Испании главу ОПГ обвиняют в мошенничестве с компенсациями за БАД

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ульяновска Валерия Коваленко. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый создал преступное сообщество, которое занималось деятельностью до августа 2020 года. Его участники обзванивали граждан, представлялись сотрудниками государственных органов власти и Центробанка. Они похищали денежные средства под предлогом возврата государственной компенсации за приобретенные россиянами некачественные биологически активные добавки (БАД).

В результате пострадавшими оказались 99 человек. Сумма ущерба составила 78,3 млн руб. В декабре 2021 года по запросу Генпрокуратуры России Коваленко был экстрадирован из Испании в Россию и заключен под стражу. На имущество, денежные средства обвиняемого и его родственников наложен арест на сумму более 12 млн руб.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Артем Косенок

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