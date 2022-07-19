GSK выделила подразделение безрецептурных препаратов в отдельную компанию Haleon

GSK завершила выделение подразделения безрецептурных препаратов в отдельную компанию под названием Haleon. Новообразованное предприятие провело IPO на Лондонской фондовой бирже, ее рыночная капитализация составила около 30 млрд фунтов стерлингов.

Британская фармацевтическая компания GSK выделила бывшее подразделение безрецептурных препаратов Consumer Healthcare в отдельную компанию. На общем собрании акционеры также одобрили консолидацию акций GSK. Новообразованное предприятие Haleon провело IPO на Лондонской фондовой бирже, сообщили в пресс-службе GSK. Рыночная капитализация компании составила порядка 30 млрд фунтов стерлингов.

Подразделение Consumer Healthcare было совместным предприятием GSK и Pfizer: GSK владела контрольным пакетом акций в размере 68%, а Pfizer — 32%. В июне GSK подтвердила информацию, что Pfizer планирует продать свою долю в Haleon.

В феврале GSK объявила название новой компании, которая будет образована после реорганизации подразделения безрецептурных препаратов и потребительских товаров для здоровья, — Haleon. Сообщалось, что в портфель ее брендов войдут такие средства, как обезболивающие препараты «Вольтарен» (МНН диклофенак) и «Панадол» (МНН парацетамол), зубная паста Sensodyne и мультивитаминный комплекс Centrum.

Председателем Совета директоров новой компании станет бывший гендиректор британской розничной сети Tesco Дэйв Льюис. Штаб-квартира Haleon будет находиться в британском городе Уэйбридж. Офис компании, центр исследований и разработок, а также научная лаборатория откроются там в конце 2024 года.

В мае GlaxoSmithKline в связи с реорганизацией решила пойти на ребрендинг, теперь компания будет официально называться GSK. Сообщалось, что новый бренд станет официальным после того, как Haleon начнет функционировать как отдельная организация.

Фото: gsk.com

Артем Косенок

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