FDA одобрило препарат Azurity для терапии судорог при эпилепсии

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 18 июля одобрило препарат Zonisade (зонисамид в жидкой форме) для купирования судорог при эпилепсии у пациентов в возрасте от 16 лет. Лекарственное средство разработано компанией Azurity Pharmaceuticals, ранее известной как CutisPharma. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 18 июля одобрило препарат Zonisade (зонисамид в жидкой форме) для купирования судорог при эпилепсии у пациентов в возрасте от 16 лет. Лекарственное средство разработано компанией Azurity Pharmaceuticals, ранее известной как CutisPharma.

Zonisade – это первая и пока единственная одобренная FDA жидкая форма лекарства с МНН зонисамид. Препарат предназначен для пациентов, испытывающих трудности с глотанием. Эффективность и безопасность Zonisade среди пациентов в возрасте до 16 лет не установлены.

Первым препаратом c МНН зонисамид, одобренным FDA для терапии приступов судорог при эпилепсии у взрослых и детей от 6 лет, в 2000 году стал Зонегран. В Европе по этому же показанию лекарство зарегистрировали в 2005 году, в России – в 2014 году.

По подсчетам ассоциации CURE Epilepsy, во всем мире проживает порядка 65 млн пациентов с эпилепсией.

В России в конце января 2022 года компания «ПИК-Фарма» начала процедуру регистрации препарата от эпилепсии на основе этосуксимида под ТН Эпилексид в форме сиропа. Лекарственное средство до сих пор не одобрено Минздравом РФ. Зарегистрированные ведомством препараты с аналогичным МНН реализуются в форме капсул.

Azurity Pharmaceuticals – американская фармкомпания, основанная в США в 1998 году. Организация специализируется на производстве и продажах препаратов от сердечно-сосудистых, неврологических, эндокринных, желудочно-кишечных и орфанных заболеваний.