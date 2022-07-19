Суд отказал Olympus в компенсации 582 млн рублей по делу о параллельном импорте эндоскопов

Суд по интеллектуальным правам в кассационной инстанции отклонил иск японского производителя медоборудования Olympus Corporation. Компания требовала двукратной – в размере 581,6 млн рублей – компенсации с Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) за попытку вывести на российский рынок и реализовать партию в 150 единиц медицинского оборудования, ввезенного без разрешения правообладателя. Суд также отказал принять обеспечительные меры в виде запрета на использование товарных знаков японской корпорации. Тяжба с переменным успехом сторон длилась с 2019 года. Суд по интеллектуальным правам в кассационной инстанции отклонил иск японского производителя медоборудования Olympus Corporation. Компания требовала двукратной – в размере 581,6 млн рублей – компенсации с Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) за попытку вывести на российский рынок и реализовать партию в 150 единиц медицинского оборудования, ввезенного без разрешения правообладателя. Суд также отказал принять обеспечительные меры в виде запрета на использование товарных знаков японской корпорации. Тяжба с переменным успехом сторон длилась с 2019 года.

Как следует из материалов дела, около 150 единиц эндоскопического оборудования – бронховидеоскопы, колоновидеоскопы, риноларинговидеоскопы и другую медтехнику – УБРиР получил по соглашению от ООО «Медскан»: медизделия выступали в качестве залога по кредиту, а затем, в декабре 2018 и феврале 2019 года, перешли к банку по соглашению в качестве отступных.

На территорию России эндоскопы были ввезены МК «Юникс», которая приобрела их у компании «Трейд Экспорт» из Армении, а «Трейд Экспорт», в свою очередь, купила их у монгольской ООО «Солармед Монголия».

В марте 2019 года банк попытался продать медоборудование обратно представителям Olympus и параллельно вел переписку с другим дистрибьютором – «Балт Медикал». Однако японский производитель отказался выкупать медтехнику, а вместо этого в июле 2019 года обратился в Арбитражный суд Свердловской области с требованием наложить запрет на вывод оборудования на рынок и на использование товарного знака. Также Olympus требовала взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости оборудования. Ущерб от использования товарных знаков производитель оценил в 581,6 млн рублей.

После двух лет разбирательств Арбитражный суд Свердловской области в январе 2022 года частично удовлетворил иск японской компании, взыскав с УБРиР 55 млн рублей, а также ввел ограничение на использование банком товарного знака.

Однако в апреле 2022 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд пересмотрел вердикт: судьи посчитали, что японская компания не защищает свои права как правообладателя, а ее действия направлены на обогащение за счет ответчика. В итоге суд отклонил все требования истца и снял обеспечительные меры с медоборудования. В июле 2022 года кассация в лице Суда по интеллектуальным правам оставила решение без изменений.

По данным портала «Правда УрФО», после завершения процесса УБРиР планирует продать медоборудование.

Параллельный импорт был легализован в России в конце марта 2022 года. В Правительстве РФ рассчитывали, что в условиях «внешних ограничений» подобное решение поможет «обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены на них».

В начале мая 2022 года Минпромторг утвердил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателя. Медицинские изделия в указанный перечень не попали. По данным Vademecum, ведомство готово обсуждать возможность включения медизделий в перечень в случае отказов в поставках критического и уникального оборудования, расходных материалов и реагентов, не производящихся в России и «дружественных» странах. Например, весной 2022 года применение такой меры рассматривалось в отношении рентгеновской пленки, однако иностранные производители возобновили отгрузку изделий в Россию.