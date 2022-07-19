«Инвитро» разрешит франчайзи открывать мультибрендовые медицинские офисы

Холдинг «Инвитро», специализирующийся на лабораторной диагностике, разрешит франчайзи открывать мультибрендовые точки, в которых возможна работа лабораторного офиса холдинга и «внешней» клиники-партнера в одном месте – при условии ее согласия. В настоящее время франчайзи запустили 10 подобных офисов при небольших региональных клиниках в сегменте амбулаторного звена в Уральском, Приволжском и Южном федеральных округах. До конца 2022 года планируется открыть еще не менее десяти офисов. Холдинг «Инвитро», специализирующийся на лабораторной диагностике, разрешит франчайзи открывать мультибрендовые точки, в которых возможна работа лабораторного офиса холдинга и «внешней» клиники-партнера в одном месте – при условии ее согласия. В настоящее время франчайзи запустили 10 подобных офисов при небольших региональных клиниках в сегменте амбулаторного звена в Уральском, Приволжском и Южном федеральных округах. До конца 2022 года планируется открыть еще не менее десяти офисов.

Формат получил название «2 бренда», его можно применять как для нового, так и для уже функционирующего медицинского центра, сообщили в компании. Для запуска потребуется оформить кабинеты для взятия биоматериала в фирменном стиле «Инвитро», сделать бренд-зону и разместить вывеску компании. Паушальный взнос составит от 80 до 550 тысяч рублей в зависимости от численности населения города, а инвестиции в открытие оцениваются в сумму от 400 тысяч до 1,3 млн рублей. При этом агентское вознаграждение и роялти останутся как у обычного формата.

В холдинге рассчитывают, что франчайзи смогут привлечь новых пациентов благодаря мультибрендовому формату. «Знание бренда «Инвитро» находится на уровне 78% – каждый четвертый потенциальный клиент знает о компании. Лабораторная диагностика и консультация врача тесно связаны между собой, поэтому франчайзи сможет перенаправлять поток пациентов «Инвитро» на врачебные услуги и наоборот», – отметили в «Инвитро».

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году. Всего холдинг объединяет 1,7 тысячи медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов, ежедневно компания выполняет около 1 млн исследований. Выручка «Инвитро» в 2021 году превысила 38 млрд рублей.

В апреле 2021 года «Инвитро» и «Сбер Еаптека» начали совместный проект по открытию в медицинских офисах холдинга аптечных точек по розничной продаже лекарств и медизделий.

Помимо этого, в апреле 2021 года компания запустила продажи сертификатов на комплексные лабораторные исследования в розничных сетевых магазинах электроники и сотовой связи. В ходе пилотного проекта в сети «М.Видео-Эльдорадо» за год было продано 78 тысяч сертификатов (по оценке Аналитического центра Vademecum, объем реализованных услуг составил более 70 млн рублей). С июля 2022 года «Инвитро» открыл продажи сертификатов через салоны сети «МегаФон».

Фото: yandex.ru

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