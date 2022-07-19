«Петровакс Фарм» за 1,6 млрд рублей запустила производство инъекционных препаратов

Компания «Петровакс Фарм» запустила в Московской области новый завод по выпуску инъекционных препаратов. Инвестиции в строительство производственной линии составили 1,6 млрд рублей. Компания «Петровакс Фарм» запустила в Московской области новый завод по выпуску инъекционных препаратов. Инвестиции в строительство производственной линии составили 1,6 млрд рублей.

Предполагается, что объем производства на предприятии составит до 50 млн доз лекарственных средств в год.

Там уже начат выпуск вакцины для профилактики гриппа, разработанной фармкомпанией и известной под ТН Гриппол плюс. «Петровакс Фарм» поставляет препарат как на российский рынок, так и на зарубежный. В прошлом году компания поставила за границу более 8,6 млн доз вакцины. В этом году планируется увеличить объемы поставок более чем на 10%.

В ближайшие пять лет «Петровакс» также планирует реализовать проекты по расширению фармпроизводства, в том числе для выпуска орфанных, онкологических и аутоиммунных препаратов. Кроме того, в мае президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов на конференции «Возможности импортозамещения для сохранения здоровья населения в условиях санкций» объявил о планах компании по локализации в России биосимиляра препарата Фабразим (агалсидаза бета) от Sanofi для терапии болезни Фабри в партнерстве с южнокорейской компанией ISU Abxis. Также в фокусе компании находится проект по производству онкопрепаратов, схожих по клиническим свойствам с оригинальными, совместно с китайскими партнерами.

«Петровакс Фарм» – российский разработчик и производитель вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции (на предприятии компании локализовано производство вакцины Превенар-13 от Pfizer), иммунобиологических препаратов. На базе «Петровакс Фарм» проводилась III фаза клинических исследований китайской вакцины Ad5-nCoV против COVID-19 (Конвидеция) от CanSino Biologics. В настоящее время компания ведет разработку собственной вакцины от коронавирусной инфекции.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году выручка «Петровакс Фарм» составила 13,5 млрд рублей, чистая прибыль – 1,07 млрд рублей.

Фото: minzhil.mosreg.ru

vademec