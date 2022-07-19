Росздравнадзор поручил активизировать в регионах вакцинацию от COVID-19

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова поручила территориальным органам ведомства проверить наличие препаратов для лечения коронавируса, средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое число пунктов для вакцинации, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора по итогам рабочего совещания с территориальными органами по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Самойлова отметила, что в настоящее время в России наблюдается рост заболеваемости ковидом, но при этом не все регионы принимают меры для его сдерживания. «В связи с этим субъектам РФ необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», — сказала Самойлова, слова которой приводятся в сообщении.

«Территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными органами власти нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения», — заявила глава Росздравнадзора.

gxpnews