Чистая прибыль J&J в первом полугодии сократилась на 20%

Чистая прибыль американской Johnson&Johnson (J&J) в первом полугодии 2022 года сократилась на 20,1% в годовом выражении — до $9,963 млрд, сообщает компания. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила $3,73 против $4,67 годом ранее.

Выручка J&J за данный период выросла на 4% — до $47,446 млрд. Чистая прибыль компании во втором квартале снизилась на 23,3% — до $4,814 млрд. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила $1,8 против $2,35 год назад.

Выручка компании во втором квартале увеличилась на 3% — до $24,02 млрд. Аналитики ждали выручку на уровне $23,8 млрд. Продажи вакцин компании против COVID-19 увеличились до $544 млн со $164 млн годом ранее.

Компания также ухудшила прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь 2022 год. Так, J&J ожидает, что выручка за 2022 год, не включая доход от вакцины против коронавируса, составит $93,3-94,3 млрд (в апреле ожидалось $94,8-95,8 млрд).

gxpnews