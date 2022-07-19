ЕК заключила договор с Gilead о поставке препарата на основе ремдесивира

Европейская комиссия подписала договор с американской Gilead Sciences о закупке противовирусного препарата Veklury (ремдесивир) для пациентов с COVID-19, сообщает Reuters.

Это уже второй контракт на поставки препарата компании Veklury в ЕС. В регионе препарат разрешен для пациентов, которые относятся к группе высокого риска тяжелого течения заболевания, а также пациентов с пневмонией, нуждающихся в дополнительном кислороде.

Всего в совместных закупках участвуют 22 государства и страны – члены ЕС, в рамках которых они могут закупить до 2,25 млн флаконов средства. Контракт с компанией заключен в то время, когда Европа борется с новой волной COVID-19, вызванной подвариантом штамма омикрон BA.5. На прошлой неделе в ЕС было зарегистрировано около 3 млн новых случаев заражения COVID-19, что составляет почти половину от всех новых случаев в мире. За тот же период показатели госпитализации удвоились, каждую неделю от этой болезни умирает около 3000 европейцев, отмечает агентство.

В январе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury компании Gilead для лечения взрослых и подростков с высоким риском прогрессирования COVID-19 в тяжелой форме, до этого лекарство полагалось только госпитализированным пациентам. Для пациентов вне больниц Gilead рекомендовала короткий трехдневный курс Veklury. Продолжительность лечения госпитализированных пациентов составляет пять дней и может быть увеличена до 10 дней.

gxpnews