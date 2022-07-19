ЦРПТ поддержал ускорение согласования проекта по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Оператор «Честного знака» поддержал ускорение процесса согласования проекта по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, сообщает пресс-служба ЦРПТ.

Президент России Владимир Путин 18 июля в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал довести до конца работу по проекту закона и провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств. Он также поручил за две недели завершить согласование между ведомствами нюансов пилотного проекта. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что законопроект о дистанционной торговле рецептурными препаратами будет вынесен в Госдуму в августе.

«Оператор „Честного знака” поддерживает ускорение процесса согласования проекта по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Важно отметить, что успех этого эксперимента будет зависеть в том числе от внедрения в практическое здравоохранение Федерального реестра медицинских назначений. Реестр, интегрированный с „Честным знаком”, позволит контролировать отпуск рецептурных препаратов дистанционно, а аптекам в любой точке страны без дополнительных манипуляций прямо в системе маркировки проверять наличие рецепта на препарат у пациента», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Сергей Холкин. Он отметил, что в настоящее время возможности приобрести лекарства по рецептам в другом регионе у россиян нет. Проект постановления о Федеральном реестре медицинских назначений находится на финальной стадии согласования в ведомствах перед внесением в правительство.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАД, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

gxpnews