Novartis предоставит информацию о будущем Sandoz к концу 2022 года

Швейцарская Novartis повысила прогноз по прибыли своего дженерикового подразделения Sandoz, сообщает компания. Также она подтвердила, что предоставит обновленную информацию о будущем Sandoz к концу 2022 года.

Novartis также заявила, что теперь намерена сэкономить $1,5 млрд за счет текущей схемы сокращения затрат в масштабах всей группы.

«Внедрение нашей упрощенной организационной модели идет успешно», – говорится в сообщении компании.

Операционная прибыль Novartis во втором квартале снизилась на 2%, до $4,27 млрд, что немного выше средней оценки аналитиков в $4,19 млрд, согласно опросу Refinitiv.

Чистая прибыль Novartis в январе – июне 2022 года снизилась на 21% в годовом выражении и составила $3,914 млрд. Во втором квартале чистая прибыль компании составила $1,695 млрд, что на 41% меньше аналогичного показателя прошлого года. Прибыль в пересчете на акцию составила $0,77 против $1,29 год назад. Объем продаж компании уменьшился на 1%, до $12,781 млрд.

Квартальная выручка от препарата Entresto от сердечной недостаточности подскочила на 27%, до $1,13 млрд, что немного ниже ожиданий. Продажи препарата Cosentyx от псориаза и артрита выросли на 9%, до $1,28 млрд.

Способствуя снижению затрат, Novartis в мае была вынуждена приостановить производство таких лекарств от рака, как радиолиганды. Кроме того, конкуренция стала еще одним препятствием для продаж лекарства от рассеянного склероза Gilenya.

Ранее стало известно, что Novartis рассматривает возможность продажи своего дженерикового подразделения Sandoz. После многих лет модернизации бизнеса швейцарский фармпроизводитель уступил перед высокой конкуренцией на рынке и падением прибыли.

gxpnews