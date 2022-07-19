СМИ сообщили о планах СИБУРа выпускать компоненты для создания лекарств

RTVI сообщил о планах холдинга СИБУР заняться выпуском компонентов для создания лекарств. Речь идет об интермедиатах. Как сообщил источник «ФВ» на фармрынке, компания «не горит желанием» заниматься производством интермедиатов, так как это невыгодно.

Холдинг СИБУР планирует заняться выпуском компонентов, необходимых для создания лекарственных препаратов, — интермедиатов. Об этом рассказал RTVI источник на фармацевтическом рынке, знакомый с планами компании.

Руководитель отраслевых продаж сегмента «Медицина» СИБУРа Ярослав Советкин подтвердил, что холдинг «рассматривает возможность» производства интермедиатов. Он уточнил, что со списком конкретных веществ компания не определилась, так как пока изучает рынок и ведет переговоры с крупнейшими производителями лекарств. По его словам, в первую очередь прорабатывается выпуск интермедиатов, объем импорта которых составляет не менее 1 тыс. тонн в год. Сумму предполагаемых вложений в проект Советкин не раскрыл.

Советкин не исключает, что готовые фармсубстанции будут экспортироваться в страны Ближнего Востока и Африки, которые в больших количествах закупают сырье для препаратов в Индии и Китае. Кроме того, потребителями интермедиатов СИБУРа могут стать не только фармкомпании, но и производители бытовой химии, косметики, аграрной и ветеринарной продукции.

Как сообщил источник «ФВ» на фармрынке, СИБУР «не горит желанием» заниматься производством интермедиатов, так как это невыгодно.

Заявление компании о планах по производству интермедиатов, объем импорта которых составляет не менее 1 тыс. тонн в год — это форма вежливого отказа, так как ни один интермедиат для страны в таком объеме не нужен, пояснил собеседник «ФВ».

С 2024 года в России может заработать механизм «второй лишний». Он дает абсолютное преимущество на госторгах производителям препаратов, которые производятся по полному циклу, начиная с синтеза субстанции, на территории России. Согласно новой версии документа, правило будет распространяться на весь перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), писал «ФВ».

Фото: vk.com/career.sibur

Артем Косенок

Маргарита Грошева

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