НМИЦ гематологии планирует запустить производство CAR-T-препаратов

На базе НМИЦ гематологии планируется к 2026 году запустить производственный комплекс CAR-T-препаратов. Стоимость проекта оценивается в 764,7 млн руб.

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) гематологии Минздрава России построит на Новом Зыковском проезде в Москве научно-производственный комплекс полного цикла по выпуску лекарственных препаратов на основе соматических клеток. Согласно сайту госзакупок контракт на создание проекта строительства заключен с ООО «Смартстрой», пишет «Медицинский вестник». Общая стоимость проекта оценивается в 764,7 млн руб. с финансированием из федерального бюджета.

Согласно контракту речь идет о строительстве производственного комплекса CAR-T-препаратов. Проект должен включать отдел производства генетических векторов надлежащего качества, отдел широкомасштабного производства лекарственных препаратов, лабораторию трансплантационной иммунологии и пр. Строительство должно быть закончено в 2025 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

В конкурсе принимали участие две компании, название проигравшего участника не известно, его цена была выше всего на 1,5 тыс. руб. — 34,13 млн руб. при начальной цене 34,3 млн руб.

В конце марта стало известно, что немецкая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга. Сообщалось, что больнее всего ситуация ударит по Центру им. Рогачева, который по ее технологиям проводит CAR-T-терапию среди детей.

В конце мая в центре заявили, что запасы расходных материалов для CAR-T-терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга на оборудовании немецкой компании Miltenyi Biotec в Центре им. Рогачева исчерпаны. Пациентов перевели на другие методы лечения.

Ринат Васбеев

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