ЕС может разморозить часть активов российских банков для расчетов за медикаменты

Часть средств семи ранее попавших под санкции российских банков могут разморозить для расчетов за медикаменты, удобрения и продовольствие, сообщили «Ведомости» со ссылкой на EUоbserver. Эту информацию подтвердил Reuters со ссылкой на проект санкционного списка и источник.

Reuters отмечает, что для этих целей страны ЕС могут разморозить часть ранее заблокированных ресурсов крупных российских кредиторов ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка» и банка «Открытие», ВЭБа, «Промсвязьбанка» и банка «Россия». То же самое касается удобрений, медицинских и фармацевтических продуктов, следует из проекта документа, с которым ознакомилось агентство. По данным агентства, этот шаг был сделан на фоне критики негативного влияния санкций на торговлю продовольствием со стороны лидеров стран Африки.

В практике антироссийских санкций такое смягчение будет первым прецедентом, пояснил газете адвокат, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин. «Запад действительно несколько перестарался в своей санкционной кампании против России. На прошлой неделе, как мы помним, США сняли все санкции с продовольствия и удобрений, выдали несколько генеральных лицензий, дали соответствующие разъяснения. Теперь дело дошло до ЕС», – сказал эксперт.

По словам Гландина, Евросоюзу, очевидно, теперь действительно придется частично разблокировать соответствующие российские банки, частично вернуть им SWIFT, корреспондентские отношения с европейскими банками.

О том, что Еврокомиссия планирует смягчить действующие санкции в отношении России, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия, Reuters писал со ссылкой на источники 15 июля.

gxpnews