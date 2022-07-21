Верховный суд признал честным конкурс по закупке лекарств для Свердловского онкодиспансера

Верховный суд отказал свердловской ФАС в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. Тем самым он подтвердил отсутствие каких-либо нарушений со стороны компании «САВ-Фарм» при закупках лекарств для Свердловского онкодиспансера, сообщили в пресс-службе компании.

В мае 2019 года компании «САВ-Фарм», «САВ-Мед» и «Аптека «Вербена-Фарма» приняли участие в аукционе на поставку противоопухолевого препарата паклитаксел в онкодиспансер. Тендер выиграла «САВ-Фарм». Однако ФАС по Свердловской области усмотрела в этом картельный сговор. По версии службы, все три компании были подконтрольны бизнесмену и депутату областного Заксобрания Александру Серебренникову, они фактически располагались по одному адресу, пользовались одними телефонными номерами, у них были общие сотрудники, а на торгах фирмы предложили цены с разницей в одну копейку.

В декабре 2020 год ФАС признала их виновными в сговоре при госзакупках. В марте прошлого года компании были оштрафованы на 65 млн руб. Фирмы оспорили это решение в арбитражном суде. В сентябре того же года Арбитражный суд Свердловской области отменил решение регионального УФАС, но служба подала кассационную жалобу. Решение первой инстанции было признано законным в 17-м арбитражном апелляционном суде, а в конце мая и в Арбитражном суде Уральского округа.

Артем Косенок

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