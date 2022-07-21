Денис Красильников стал заместителем гендиректора по коммерции ЦВ «Протек»

В ЦВ «Протек» назначен заместитель гендиректора по коммерции — им стал Денис Красильников, рассказали «ФВ» в компании. С февраля 2020 года он занимал должность директора по продажам.

Помимо розничных продаж Красильников также займется вопросами управления закупками — ранее этим занимался коммерческий директор Борис Попов, возглавивший ООО «ЗдравСити».

Среди других обязанностей заместителя гендиректора по коммерции: все направления коммерческой деятельности компании, включая формирование ассортиментного портфеля, ценообразование, товарообеспечение, продажи коммерческого и бюджетного направлений, развитие стратегических проектов компании на рынках сбыта.

«Первоочередная задача на ближайший период — формирование новой стратегии развития ЦВ «Протек» во всех регионах присутствия, направленной на укрепление позиций компании на бюджетном и коммерческом рынках», — поделился планами компании Красильников.

Фото: ЦВ «Протек»

Руслан Мавлиханов

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