В «Сбер Еаптеке» сменился генеральный директор

В компании «Сбер Еаптека» сменился генеральный директор. Совет директоров принял отставку Марии Тимофеевой, которая была назначена на должность менее года назад.

В «Сбер Еаптеке» произошли кадровые перестановки. Новым генеральным директором компании стал член совета директоров «Р-Фарм» и «Сбер Еаптеки» Валерий Перелетов. Эту информацию «ФВ» подтвердили два источника на фармрынке.

Мария Тимофеева, занимавшая эту должность менее года, покинула пост «по семейным обстоятельствам», узнал «ФВ». По данным одного из собеседников, Тимофеева покидает страну. В данных системы СПАРК она все еще числится на должности.

«Да, совет директоров принял отставку Марии Тимофеевой по семейным обстоятельствам. Обязанности генерального директора исполняет Перелетов Валерий Валентинович, член совета директоров «Сбер Еаптека», — подтвердили «ФВ» в пресс-службе компании.

Тимофеева сменила основателя компании Антона Буздалина на посту гендиректора в конце 2021 года. До прихода в компанию она работала директором по продукту онлайн-гипермаркета Vprok.ru в X5 Group.

Это не первые кадровые перестановки в компании за последнее время. В мае 2022 года из компании ушла Евгения Ламина, занимавшая пост коммерческого директора. Она, как писал «ФВ», также покинула страну.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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