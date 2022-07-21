ЦРПТ сообщил об обеспеченности лекарствами от COVID-19 в случае роста заболеваемости

В ЦРПТ сообщили, что Россия полностью обеспечена лекарствами от коронавирусной инфекции на случай роста заболеваемости. Аналитики центра не фиксируют спроса на эти препараты.

Россия полностью обеспечена лекарствами от известных вариантов COVID-19 на случай критического роста заболеваемости. Об этом сообщили пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«По данным Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», запасов препаратов, применяемых для лечения известных штаммов коронавирусной инфекции, в российских аптеках хватит на восемь месяцев, рынок продолжает пополняться лекарствами российского и зарубежного производства, поэтому риски дефицита медикаментов отсутствуют», — говорится в сообщении.

Аналитики не фиксируют всплеска спроса на эти препараты. В первые две недели июля россияне купили 3,1 млн упак. лекарств из утвержденного Минздравом перечня. Для сравнения: в первые две недели июня было приобретено 4,6 млн упак. Спрос на лекарства от COVID-19 снизился на 32%, заявили в ЦРПТ.

По данным центра, производство препаратов для лечения коронавируса также не снижается. Для отечественного фармрынка было произведено и ввезено в первые две недели июля 5,8 млн упак. препаратов, а в первые две недели июня — 5,6 млн упак.

Накануне, 19 июля, Росздравнадзор поручил проверить наличие препаратов и средств защиты от COVID-19, а также обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения. Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявлены пятеро заболевших новым подвидом «Омикрона» BA.2.75, который служба называет «Кентавром». У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет.

В мае в России стали закупать меньше противоковидных препаратов. Несмотря на то, что в первой половине 2022 года препараты от COVID-19 занимали ощутимую долю от всех закупок лекарств, в мае динамика пошла на спад. Прирост при этом показали вакцины, выяснил «ФВ».

Артем Косенок

pharmvestnik