В отдельную структуру ГК «Протек» выделено ООО «Здравсити»

ООО «Здравсити» с начала июля выделено в отдельную структуру ГК «Протек». Она станет основой e-commerce-направления деятельности «Протека».

Генеральный директор компании Борис Попов ранее занимал должность коммерческого директора ЦВ «Протек» (дистрибьюторский сегмент ГК «Протек»).

Проекты ООО «Здравсити» – маркетплейс здоровья «Здравсити» и агрегатор телемедицинских услуг «Мое здоровье». Основная задача структуры – повышение качества сервиса покупки лекарств и товаров для здоровья и красоты, медицинских услуг для конечного потребителя через синергию возможностей ГК.

ГК «Протек» планирует увеличить инвестиции в проекты «Здравсити» и «Мое здоровье», которые продолжат развиваться в сотрудничестве с аптечными сетями и клиниками, предоставляя партнерам возможности для роста продаж.

В планах руководства группы – развитие в тесном взаимодействии всех сегментов фармацевтического и медицинского направлений экосистемы «Протек», предоставляющей пациентам полный спектр услуг по диагностике, превентивной и практической медицине, обеспечению необходимыми лекарственными средствами, товарами для здоровья и красоты.

«Новый статус „Здравсити” в рамках группы „Протек” – логичный шаг на пути развития нашей экосистемы, важной составляющей которой всегда будет e-commerce. С 1 июля „Здравсити” выделен в отдельную бизнес-структуру, задача которой – развитие цифровой платформы, предоставляющей широкие возможности производителям и аптечным сетям. Он становится единым центром развития электронной коммерции ГК „Протек”. Планируется, что в ближайшее время возможности маркетплейса будут дополнены новыми опциями в рамках более глубокой интеграции с проектом „Мое здоровье”», – отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

gxpnews