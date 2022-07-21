Продажи Abbott во втором квартале выросли более чем на 10%

Чистая прибыль фармацевтической компании Abbott Laboratories во втором квартале составила $2,02 млрд. Объем продаж увеличился на 10%, до $11,26 млрд, по сравнению с $10,22 млрд за аналогичный период 2021 года.

Продажи тестов на коронавирус составили $2,3 млрд во втором квартале, продажи трекера уровня глюкозы в крови FreeStyle Libre выросли на 19%, до $1,1 млрд.

Также Abbott повысила прогноз годовой прибыли, поскольку последствия остановки завода в Мичигане, вызвавшей нехватку детских смесей в США, были компенсированы высоким спросом на продукты компании для лечения диабета и тесты на COVID-19.

Abbott Laboratories повысила прогноз годовой прибыли. Компания ожидает не менее $4,9 на акцию скорректированной прибыли в 2022 году по сравнению с прогнозом не менее $4,7, сделанным ранее. По мнению аналитиков, это «создает больше вопросов, чем ответов», поскольку небольшое повышение ожиданий подразумевает, что Abbott осторожно относится к своим прогнозам на второе полугодие, считает аналитик Atlantic Equities Джеймс Мейнваринг, передает Reuters.

gxpnews