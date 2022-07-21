Eli Lilly вместе с китайской Triastek работают над созданием 3D-препаратов для лечения ЖКТ

Американская Eli Lilly объединилась с китайской Triastek для создания 3D-таблеток, которые могли бы эффективно доставлять действующие вещества в желудочно-кишечный тракт, сообщает Fierce Pharma.

Партнеры будут работать над определением дизайна лекарственной формы с трехмерной структурой. Цель специалистов состоит в том, чтобы определить структуру, которая обеспечивает запрограммированное высвобождение лекарств в определенных частях кишечника для улучшения биодоступности препаратов. Кроме того, перед специалистами стоит задача создать средство, которое сможет эффективно выполнить свою задачу в кислой среде ЖКТ. В экспериментах используется технология 3D-печати Triastek MED.

«Сотрудничество между Triastek и Lilly – отличный пример применения технологии MED для улучшения пероральной доставки лекарств. Мы предполагаем, что MED-технология Triastek приведет к разработке клинически ценных продуктов для наших глобальных партнеров», – заявил генеральный директор Triastek Сенпин Ченг.

Мировой рынок лекарств, которые напечатаны на 3D-принтере, оценивается в $201,74 млн в 2021 году. Ожидается, что он достигнет $336,89 млн к 2026 году.

gxpnews