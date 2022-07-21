ФМБА сообщило о создании тест-систем и вакцины против оспы обезьян

ФМБА сообщило о создании тест-систем для выявления оспы обезьян, а также вакцины для ее профилактики. Препарат проходит доклинические исследования.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы. В том числе и для актуальных штаммов оспы обезьян. Проведены доклинические исследования безопасности препарата. В настоящее время идет подготовка к доклиническим исследованиям его эффективности, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

Также в ФМБА добавили, что разработали тест-систему для выявления оспы обезьян. Она проходит испытания и готовится к регистрации.

Накануне Центр «Вектор» также сообщил, что разработал вакцину против оспы «Ортопоксвак», которая будет эффективна и против оспы обезьян. В мае Центр подал в Минздрав заявку на ее регистрацию. Препарат разработан на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций, добавили в «Векторе».

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о первом в стране случае заражения оспой обезьян. Заболевание выявили у вернувшегося в страну из поездки по Европе пациента. Его изолировали в медицинской организации инфекционного профиля. Заболевание протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет. В Минпромторге тогда же заявили, что в России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы обезьян.

Артем Косенок

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