«Биннофарм Групп» выпустит облигации на 3 млрд рублей

«Биннофарм Групп» закрыла книгу заявок очередного выпуска облигаций. Номинальный объем выпуска составляет 3 млрд руб. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона 10,35% годовых.

Компания «Биннофарм Групп» объявила о закрытии книги заявок на биржевые облигации серии 001Р-02. Номинальная стоимость одной биржевой облигации составляет 1 тыс. руб. Срок обращения — 15 лет, купонный период — 91 день. По выпуску предусмотрена оферта через два года, сообщила пресс-служба компании.

Книга на второй выпуск облигаций была закрыта с переподпиской, диапазон ставки купона снижался несколько раз в процессе формирования книги, отметила финансовый директор «Биннофарм Групп» Элина Багаутдинова.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 21 июля 2022 года. Выпуск включен во второй уровень листинга и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами размещения стали BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара», Экспобанк.

В октябре прошлого года компания зарегистрировала на Московской бирже проспект и бессрочную программу выпуска облигаций. Компания сможет выпускать биржевые облигации общим объемом до 50 млрд руб. Параметры отдельных выпусков будут устанавливаться в каждом конкретном случае.

В ноябре «Биннофарм Групп» разместила первый выпуск облигаций также на 3 млрд руб., ежеквартальный купон по ним составил 9,9% годовых. Срок размещения — 15 лет.

Елена Калиновская

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