ЕС отменил почти весь заказ на вакцину от COVID-19 Valneva

Европейская комиссия отказалась почти от всего своего заказа на 60 млн доз вакцины от коронавируса французской компании Valneva. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

В ноябре прошлого года ЕС согласился купить вакцину, при этом первые 27 млн доз должны быть доставлены в этом году, но вакцина получила одобрение только в прошлом месяце после длительных задержек.

Европейские страны в настоящее время хорошо обеспечены другими вакцинами, а программы вакцинации замедлились, отмечает издание.

В соответствии с пересмотренным соглашением европейские страны теперь будут покупать у Valneva всего 1,25 млн доз, которые должны быть доставлены в августе и сентябре, с возможностью купить еще 1,25 млн до конца этого года.

«Объем заказа не отражает интерес, который мы наблюдаем со стороны граждан Европы», – заявил генеральный директор Valneva Томас Лингельбах.

Valneva, скорее всего, будет использовать имеющиеся запасы вакцины VLA2001 для выполнения меньшего заказа ЕС.

На данный момент компания приостановила производство и заявила, что будет продолжать инвестировать в вакцину и вакцину против COVID-19 второго поколения только в том случае, если в ближайшие месяцы будут заключены сделки с другими клиентами наряду с необходимым финансированием.

В вакцине Valneva используется технология, которая десятилетиями применялась для прививок от полиомиелита, гриппа и гепатита. Компания сделала ставку на то, что это привлечет людей, которые отказались от вакцин против COVID-19, в которых используются более новые технологии, такие как мРНК. Но другая вакцина от Novavax, в которой также используется традиционная технология, получила ограниченное распространение в Европе.

Ранее стало известно, что ЕК намерена отказаться от антиковидной вакцины компании Valneva.

gxpnews