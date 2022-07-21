ФМБА работает над технологией производства лекарства от обезьяньей оспы

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России проводит научные исследования по разработке технологий производства препарата для лечения заболеваний, вызываемых поксвирусами, в том числе оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«ФМБА России также проводит научные исследования по разработке технологии производства субстанции препарата для лечения нескольких заболеваний, вызываемых поксвирусами, включая оспу обезьян, чтобы в случае необходимости иметь возможность в кратчайший период развернуть производство лекарственного препарата для лечения опасного инфекционного заболевания», – гласит сообщение.

Специалистами Федерального медико-биологического агентства также была разработана универсальная вакцина для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян.

12 июля стало известно о том, что в РФ подтвердили первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью.

В Минпромторге ранее прокомментировали готовность РФ к возможной вспышке оспы обезьян.

gxpnews