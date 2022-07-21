В Россию прибыла новая партия препарата для лечения муковисцидоза

Новая партия ЛП «Элексакафтор + Тезакафтор + Ивакафтор/Ивакафтор» (таблетки в дозировке 50 мг + 25 мг + 37,5 мг; 75 мг № 84) в количестве 199 упаковок прибыла в Россию 21 июля. Об этом сообщается на официальном сайте фонда «Круг добра».

По заявлению партнера «Круга добра» – компании Sanofi, доставка в субъекты РФ будет осуществлена до 1 августа.

Лекарство получат Владимирская область, Москва и Московская область, Ивановская, Нижегородская область, Пермский край, Республика Крым, Санкт-Петербург, Смоленская область, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Челябинская область.

Препарат в такой дозировке используется для лечения пациентов до 12 лет, отметили в фонде.

Как стало известно ранее, «Круг добра» закупил новую партию ЛП для детей с мышечной дистрофией Дюшенна – Беккера.

gxpnews