Россия может столкнуться с дефицитом медтехники

В России может возникнуть дефицит медицинской техники: у поставщиков возникают трудности с вывозом ее запчастей для ремонта, утверждает Ассоциация международных производителей медизделий (IMEDA). Сложности возникли из-за постановления правительства, утвердившего перечень товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из страны до конца года. Для этого требуется разрешение Минпромторга.

Правительству предложили ослабить временный запрет на вывоз из России некоторых товаров, включая медтехнику. В противном случае больницы столкнутся с ее дефицитом. С таким письмом на имя премьер-министра Михаила Мишустина в правительство обратилась Ассоциация международных производителей медизделий (IMEDA), объединяющая более 70 компаний на рынке, пишет «Коммерсантъ». Как отмечает Ассоциация, гарантийный ремонт или сервисное обслуживание медтехники производят в сертифицированном сервисном центре, обычно — в той же стране, где она произведена.

В письме говорится, что сложности возникли из-за постановления правительства, принятого в марте. Документ определил список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая продукция. Согласно постановлению, для вывоза широкого спектра аппаратуры необходимо разрешение Минпромторга. В мае правительство сократило перечень медицинских изделий, в отношении которых установлен запрет на вывоз за пределы России. Также был пересмотрен список медизделий, к которым применяется разрешительный порядок их вывоза из страны.

В результате, по оценкам Ассоциации, в ближайшее время без необходимого сервиса в России останутся несколько тысяч позиций медицинских аппаратов, запасных частей и принадлежностей к ним. Чтобы исправить ситуацию, по мнению IMEDA, нужно внести поправки в постановления № 311 и 312 и вывести из-под запрета вывоз медтехники для ремонта, техобслуживания или замены. В Минздраве изданию сообщили, что ведомству «известно о проблеме», но до ее решения там считают возможным использовать механизм выдачи временных разрешений на вывоз.

Обеспечение надлежащего сервисного обслуживания медицинского оборудования в России находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, с заинтересованными ведомствами прорабатываются совместные соответствующие решения. Кузнецов отметил, что сейчас на вывоз определенных товаров, в том числе комплектующих и запасных частей медицинских изделий могут предоставляться временные разрешения.

<p»>В мае Минздрав предлагал частично снять запрет на вывоз медицинского оборудования. Исключение планируется сделать для ремонта техники и ее комплектующих за рубежом, заявлял тогда первый замглавы ведомства Виктор Фисенко.

Артем Косенок

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