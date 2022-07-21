За конфликтом интересов в работе фармацевтов будет следить специальная комиссия

За конфликтом интересов фармацевтических работников будет следить специальная комиссия при территориальных органах Росздравнадзора. С соответствующей инициативой выступили в Минздраве.

Минздрав решил изменить порядок создания и правила работы комиссий, которые будут заниматься урегулированием конфликта интересов у фарм- и медработников и проводить анализ рисков и последствий их возникновения. Соответствующий проект приказа был опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Проект «Об утверждении Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности» подготовлен в целях реализации ст.75 Федерального закона № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», говорится в пояснительной записке к документу. В случае принятия документ отменит аналогичный приказ ведомства от 21.12.2012 № 1350н о регламенте работы комиссии при самом Минздраве.

Обратиться в комиссию при Росздравнадзоре смогут работодатели при наличии сомнений в соблюдении сотрудниками требований закона. Комиссия может принять одно из следующих решений:

признать, что при осуществлении работником профессиональной деятельности конфликт интересов отсутствует;

признать, что при осуществлении работником профессиональной деятельности личная заинтересованность приводит или может привести ‎к конфликту интересов, в связи с этим комиссия рекомендует работнику, руководителю организации, индивидуальному предпринимателю принять меры ‎по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

установить, что работник соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов;

установить, что работник не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов, в связи с этим комиссия рекомендует руководителю организации, индивидуальному предпринимателю, указать работнику на недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к работнику одну из мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных Трудовым кодексом РФ;

отложить рассмотрение вопроса на определенный председателем комиссии срок, но не более 10 рабочих дней со дня проведения заседания в связи ‎с отсутствием информации, достаточной для рассмотрения уведомления.

Комиссия не будет рассматривать сообщения о преступлениях ‎и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не планируется проводить проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины. Ее состав утверждается приказом руководителя территориального органа. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

Артем Косенок

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