Суд отказал Apteka.ru в регистрации словесного обозначения в качестве товарного знака

Суд по интеллектуальным правам оставил без удовлетворения жалобу АО «НПК Катрен» на решение Роспатента не регистрировать словесный элемент Apteka.ru в качестве товарного знака. Данные слова должны быть свободны, так как они могут быть использованы различными лицами для оказания услуг аналогичных тем, которые предоставляет фармпредприятие, указал СИП.

Суд по интеллектуальным правам согласился с позицией Роспатента о том, что невозможно зарегистрировать товарный знак Apteka.ru (его словесный элемент) в качестве охраняемого. Получить исключительные права на него хотело АО «НПК Катрен». В данном случае публичный интерес заключается в том, чтобы другие лица могли продолжать свободно использовать спорное обозначение, сказано в решении СИП, которое опубликовано в системе «Мой арбитр» и вступило в силу.

Отсутствие правовой защиты названия ресурса привело к паразитированию третьих лиц на репутации сервиса Apteka.ru, настаивал заявитель. Однако судебная инстанция не приняла данный довод во внимание.

Проведя анализ словарно-справочных источников и информации в интернете, Роспатент верно установил, что «apteka» — транслитерация слова «аптека», где аптека — это учреждение, осуществляющее хранение, приготовление и отпуск лекарственных средств, перевязочных материалов, предметов санитарии и ухода за больными, «.ru» — международный код Российской Федерации по стандарту ISO 3166, а также национальный домен верхнего уровня в сети Интернет, указано в решении СИП.

«Спорное словесное обозначение воспринимается потребителем как отсылающее к российскому учреждению по реализации лекарственных средств и медицинских принадлежностей, а также к реализации товаров посредством сети Интернет», — говорится в судебном акте. И поскольку на рынке есть масса других игроков, занимающихся тем же самым, будет неправильно лишить их права пользоваться данным словесным обозначением.

Роспатент год назад также отказал «Катрену» в регистрации спорного товарного знака в кириллическом написании. В компании комментировать решения Роспатента не стали.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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