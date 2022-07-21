Минздрав отозвал регистрацию более 40 препаратов

Минздрав исключил из государственного реестра 41 препарат и одну фармацевтическую субстанцию. Информация об этом размещена на сайте Госреестра лекарственных средств 20 июля 2022 года.

Регистрационные удостоверения большей части отозванных препаратов принадлежат украинским фармкомпаниям. В число исключенных вошли лекарства производства «Фармак» и «Дарница». К примеру, рентгеноконтрастное средство «Триомбраст» (МНН натрия амидотризоат) производства «Фармак».

Среди исключенных лекарств также присутствует оригинальный препарат «Миакальцик» (МНН кальцитонин) компании Novartis.

Регуляторные решения в отношении лекарств, кроме одного, вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Также Минздрав отозвал регистрационное удостоверение препарата «Иммуноглобулин человека нормальный» производства ГБУЗ «ЧОСПК» в связи с неподтверждением госрегистрации по результатам экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного средства.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Эрфлюсал» (салметерол+флутиказон), порошок для ингаляций дозированный, 50 мкг+250 мкг/доза, 50 мкг+500 мкг/доза, производитель «Аэрофарм ГмбХ» (Германия), РУ — ЛП-004894 от 19.06.2018, выдано «Сандоз д.д.» (Словения); «Периндоприл-Рихтер» (периндоприл), таблетки, 4 мг, 8 мг, производитель АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» (Россия), ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), РУ — ЛП-001125 от 03.11.2011, выдано ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия); «Мюстофоран» (фотемустин), порошок для приготовления раствора для инфузий, 208 мг, производитель «Сенекси — Лаборатории Тиссен С.А.» (Бельгия), РУ — П N014231/01 от 31.05.2007, выдано «Лаборатории Сервье» (Франция); «Можжевельника плоды», плоды цельные, производитель ООО Фирма «Здоровье» (Россия), РУ — Р N003520/01 от 08.09.2009, выдано ООО Фирма «Здоровье» (Россия); «Миакальцик» (кальцитонин), раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, производитель «Новартис Фарма Штейн АГ» (Щвейцария), РУ — П N008824 от 17.05.2010, выдано «Новартис Фарма АГ» (Щвейцария); «Гета-сорб» (гидроксиэтилкрахмал), раствор для инфузий, 6%, 10%, производитель «Хемофарм А.Д.» (Сербия), РУ — ЛП-001512 от 16.02.2012, выдано «Хемофарм А.Д.» (Сербия); «Эбрантил» (урапидил), капсулы, 30 мг, 60 мг, производитель «Такеда ГмбХ» (Германия), РУ — ЛП-000466 от 01.03.2011, выдано «ШТАДА Арцнаймиттель АГ» (Германия); «Аира корневища», корневища порошок, производитель ООО Фирма «Здоровье» (Россия), РУ — Р N002292/01 от 28.04.2008, выдано ООО Фирма «Здоровье» (Россия); «Флемоклав Солютаб» (амоксициллин+клавулановая кислота), таблетки диспергируемые, 875 мг+125 мг, производитель «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» (Нидерланды), РУ — ЛСР-000392/09 от 26.01.2009, выдано «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» (Нидерланды); «Пирацетам-Рихтер» (пирацетам), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, 800 мг, производитель ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» (Россия), РУ — Р N002012/01 от 03.12.2008, выдано ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» (Россия); «Корвалол», капли для приема внутрь, производитель ПАО «Фармак» (Украина), РУ — П N014513/01 от 31.10.2008, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Иммуноглобулин человека нормальный» (иммуноглобулин человека нормальный), раствор для внутримышечного введения, 1,5 мл (1 доза), 3 мл (2 дозы), производитель ГБУЗ «ЧОСПК» (Россия), РУ — ЛП-003823 от 06.09.2016, выдано ГБУЗ «ЧОСПК» (Россия); «Диазолин» (мебгидролин), таблетки, 100 мг, производитель ПАО «Фармак» (Украина), РУ — П N010988/01 от 20.09.2011, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Гингиум» (периндоприл), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, производитель «Салютас Фарма ГмбХ» (Германия), РУ — ЛСР-007700/09 от 01.10.2009, выдано «Гексал АГ» (Германия); «Вильпрафен» (джозамицин), гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, 500 мг/5 мл, производитель «Фамар Лион» (Франция), РУ — ЛП-004305 от 22.05.2017, выдано «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» (Нидерланды); «Аспаркам-Фармак» (калия и магния аспарагинат), раствор для внутривенного введения, производитель ПАО «Фармак» (Украина), РУ — П N015825/01 от 12.02.2010, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Фторурацил-Дарница» (фторурацил), раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения, 50 мг/мл, производитель ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N010098 от 08.11.2011, выдано ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Трифтазин-Дарница» (трифлуоперазин), раствор для внутримышечного введения, 2 мг/мл, производитель ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N010601 от 08.08.2011, выдано ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Элизей» (дезлоратадин), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, производитель ООО «ЮжФарм» (Россия), РУ — ЛП-002426 от 08.04.2014, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Прозерин-Дарница» (неостигмина метилсульфат), раствор для внутривенного и подкожного введения, 0,5 мг/мл, производитель ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N010604 от 17.05.2010, выдано ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Фленокс НЕО» (эноксапарин натрия), раствор для инъекций, 10000 анти-Xa МЕ/мл, производитель ООО «Гротекс» (Россия), РУ — ЛП-004365 от 06.07.2017, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Натрия аденозинтрифосфат-Дарница» (трифосаденин), раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл, производитель ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N010635 от 25.04.2012, выдано ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Триомбраст» (натрия амидотризоат), раствор для инъекций, 76%, производитель ПАО «Фармак» (Украина), РУ — П N015855/01 от 10.06.2009, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Мирамистин-Дарница» (бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний), мазь для местного и наружного применения, 0,5%, производитель ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N013144/01 от 24.06.2010, выдано ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Сульфацил-натрия» (сульфацетамид), капли глазные, 20%, производитель ПАО «Фармак» (Украина), РУ — П N015815/01 от 26.05.2009, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Пилокарпин» (пилокарпин), капли глазные, 1%, производитель ПАО «Фармак» (Украина), РУ — П N015742/01 от 21.05.2009, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Магния сульфат-Дарница» (магния сульфат), раствор для внутривенного введения, 250 мг/мл, производитель ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N010669 от 19.09.2012, выдано ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Нейролипон» (тиоктовая кислота), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл, производитель АО «Фармак» (Украина), РУ — ЛП-001253 от 21.11.2011, выдано АО «Фармак» (Украина); «Нейролипон» (тиоктовая кислота), капсулы, 300 мг, производитель ПАО «Фармак» (Украина), РУ — ЛП-001279 от 25.11.2011, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Кордиамин-Дарница» (никетамид), раствор для инъекций, 250 мг/мл, производитель ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — ЛП-004345 от 21.06.2017, выдано ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Лексувер» (цитиколин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл, 250 мг/мл, производитель АО «Фармак» (Украина), РУ — ЛП-004937 от 19.07.2018, выдано АО «Фармак» (Украина); «Л’эсфаль» (фосфолипиды), раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл, производитель АО «Фармак» (Украина), РУ — ЛП-003191 от 11.09.2015, выдано АО «Фармак» (Украина); «Дитилин-Дарница» (суксаметония йодид), раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 20 мг/мл, производитель ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N010637 от 17.05.2010, выдано ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Кальция глюконат стабилизированный» (кальция глюконат), раствор для инъекций, 100 мг/мл, производитель ПАО «Фармак» (Украина), РУ — ЛСР-002447/08 от 03.04.2008, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Дибазол-Дарница» (бендазол), раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл, производитель ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N010634/01 от 08.07.2011, выдано ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Изониазид-Дарница» (изониазид), раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения, 100 мг/мл, производитель ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N010671 от 06.03.2012, выдано ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Викасол-Дарница» (менадиона натрия бисульфит), раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, производитель ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N010099 от 08.07.2011, выдано ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Дофамин-Дарница» (допамин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл, 40 мг/мл, производитель ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина), РУ — П N010672 от 06.02.2012, выдано ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Украина); «Диазолин» (мебгидролин), драже, 50 мг, 100 мг, производитель ПАО «Фармак» (Украина), РУ — П N015876/01 от 23.10.2009, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Витаксон» (пиридоксин + тиамин + цианокобаламин + [лидокаин]), раствор для внутримышечного введения, производитель ООО «Компания «Деко» (Россия), РУ — ЛП-002545 от 25.07.2014, выдано ПАО «Фармак» (Украина); «Гидрокортизон» (гидрокортизон), суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения, 25 мг/мл, производитель ПАО «Фармак» (Украина), РУ — П N016113/01 от 16.10.2009, выдано ПАО «Фармак» (Украина).

Также из реестра была исключена фармсубстанция:

«Тамсулозин ОКАС» (тамсулозин), субстанция-гранулы, производитель «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» (Нидерланды), РУ — ФС-001435 от 17.06.2016, выдано «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» (Нидерланды).

Вероника Догузова

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