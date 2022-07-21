Мантуров допустил отмену параллельного импорта

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что параллельный импорт по отдельным видам товаров в скором времени отменят. Это произойдет, когда в России окажется достаточно своей продукции.

Параллельный импорт по отдельным видам товаров в скором времени отменят. Это случится, когда в России окажется достаточно своей продукции, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров во время рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с премьером Михаилом Мишустиным.

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сообщил он (цитата по ТАСС).

В конце июня Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о легализации параллельного импорта. Документ снимает возможную административную или уголовную ответственность с российских компаний, которые ввозят товары без разрешения правообладателя. Ранее Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Лекарственные препараты в список не вошли, но список пополнила другая фармпродукция, писал «ФВ».

Артем Косенок

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