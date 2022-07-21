MSD сообщила о провале испытания препарата «Китруда» для лечения рака головы и шеи

MSD сообщила о провале испытания препарата «Китруда» для лечения рака головы и шеи. Терапия на поздних стадиях испытаний не достигла результатов, заявили в фармкомпании.

Испытания препарата «Китруда» (пембролизумаб) для лечения рака головы и шеи были провалены. Терапия на поздних стадиях испытаний не достигла результатов, сообщили в MSD (в США и Канаде — Merck&Co). В исследовании компании принимали участие 780 человек.

В сочетании с химиолучевой терапией препарат показал улучшения по сравнению с плацебо в бессобытийной выживаемости или времени, в течение которого у пациента не было осложнений. Однако эти результаты не были статистически значимыми.

«Для пациентов с местно-распространенной формой рака головы и шеи были достигнуты ограниченные успехи, и, к сожалению, эти результаты свидетельствуют о том, что заболевание по-прежнему очень сложно поддается лечению», — рассказал главный медицинский старший вице-президент по глобальным медицинским вопросам Элиав Барр.

При этом в компании отметили, что остаются привержены изучению препарата на ранних стадиях этого вида заболевания.

Ранее «ФВ» писал, что одним из последних показаний, по которому пембролизумаб одобрен FDA, стал трижды негативный рак молочной железы (TNBC) на ранней стадии.

«Китруда» впервые была одобрена в 2014 году в США для лечения распространенной или неоперабельной меланомы. В России оригинальный препарат зарегистрирован в ноябре 2016 года. Патентная защита на оригинальный препарат истекает в 2028 году. При этом в начале июля компания «Биокад» подала заявку на регистрацию в России препарата пембролизумаб. Лекарство с торговым наименованием «Пемброриа» является первым дженериком оригинального препарата «Китруда».

Фото: merck.com

Артем Косенок

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