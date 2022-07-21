Совет ЕС не стал запрещать закупки фармпродукции из России

Совет ЕС не стал запрещать закупки фармпродукции из России. Санкции не коснутся также и медицинской продукции.

Одобренные Советом Евросоюза в седьмом пакете санкции не запрещают третьим странам закупку лекарств или медицинской продукции из России. Об этом говорится в решении Совета, опубликованном в официальном журнале.

«Меры ЕС не запрещают третьим странам и их гражданам, действующим за пределами ЕС, приобретать фармацевтические или медицинские товары из России», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Минфин США вывел из-под санкций против России лекарственные препараты и медицинское оборудование. Финансовые учреждения США могут обрабатывать транзакции, связанные с экспортом лекарств или медицинских изделий в Россию или из России. Также разрешаются определенные операции, связанные с обработкой медицинских товаров в порту Новороссийска, писал «ФВ».

Артем Косенок

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