74% врачей говорят о дефиците препаратов

С конца февраля, вопреки постоянным заверениям властей, что дефицита лекарственных препаратов нет и не будет, как население, так и врачи уверены в обратном. Опрос, проведенный в сообществе «Врачи РФ», показывает, что дефицит уже есть – и значительный. Сильнее всего его ощущают невропатологи, психиатры и наркологи: больше 90% врачей этих специальностей говорят, что лекарственных препаратов не хватает.

С самого начала СВО правительство делает заявления о том, что дефицита лекарственных препаратов в России нет и не будет. Так, в середине июня на форуме «Лекарственная безопасность» министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российский фармрынок характеризуется стабильностью, дефицита импортных лекарств на нем не наблюдается. Министр отметил, что рынок отечественных лекарственных препаратов и медицинских изделий растет.

Вопреки этим заявлениям, большинство врачей отмечают дефицит препаратов, показывает опрос, проведенный в сообществе «Врачи РФ». Уже в марте 72% врачей говорили, что почувствовали дефицит препаратов, а 22,7%, еще не столкнувшись с ним, ожидали проблем.

В марте можно было говорить о проблемах, возникших на фоне ажиотажного спроса. Но к июлю ситуация не только не улучшилась, но стала хуже: 73,7% врачей ощутили возникающий или уже возникший дефицит лекарственных средств. О дефиците препаратов врачи могут судить и по наличию (или уже, скорее, отсутствию) препаратов в лечебных учреждениях – 68,3% врачей говорят, что поставки сокращаются.

Еще тяжелее ситуация с пациентами: 76% жалуются на отсутствие прописанных им препаратов, а 77,8% – на невозможность или сложность с поиском рекомендованных им препаратов.

Хуже всего, по данным врачей, с эндокринологическими препаратами (их дефицит отмечают 17,8% врачей), гормональными (15,6%), кардиологическими (14,3%) и онкологическими (12%).

Сложнее всех приходится психиатрам и наркологам (93,5% врачей этих специальностей говорят о возникшем дефиците), невропатологам (92,3%), отоларингологам, офтальмологам (по 83,3%) и даже хирургам (76,1%). Офтальмологи и невропатологи больше всех жалуются на проблемы с доступностью препаратов, которые они выписывают пациентам.

Методология: опрос проходил в сообществе «Врачи РФ» с 27 июня по 11 июля 2022 года. Опрос прошли 444 врача и медицинских работников. Для повышения валидности результатов выборка перевзвешена на основании данных Росстата о распределении численности врачей по медицинским специальностям. Доверительный интервал («погрешность») исследования при распространении результатов на всех врачей России не более 4,7%.

Мартовский опрос проходил в сообществе «Врачи РФ» с 14 по 21 марта 2022 года. Опрос прошли 3455 врачей и медицинских работников. Для повышения валидности результатов выборка перевзвешена на основании данных Росстата о распределении численности врачей по медицинским специальностям. Доверительный интервал («погрешность») исследования при распространении результатов на всех врачей России не более 1,7%.

gxpnews