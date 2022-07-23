Фармпроизводители смогут компенсировать до 50% затрат на телерекламу лекарств и медизделий

Правительство будет компенсировать до половины затрат российских производителей непродовольственных товаров на их телевизионную рекламу. В перечень субсидируемых товаров в том числе вошли лекарства и медицинские изделия.

Правительство окажет поддержку российским производителям в продвижении непродовольственных товаров на телевидении. Новые правила предоставления субсидий на телерекламу утверждены Постановлением Правительства № 1297 от 19.07.2022. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидия направляется на телерекламу потребительских непродовольственных товаров. Среди них медицинские изделия и лекарственные средства, а также одежда, обувь, товары для детей и занятий спортом, бытовая техника, товары для дома и гигиены, включая парфюмерию, косметику и бытовую химию.

Устанавливаются требования к таким товарам. Товар должен быть доступен для покупки потребителям во всех федеральных округах страны и отсутствовать в рекламе в году, предшествующем году подачи заявки. Средства должны быть направлены на создание видеоролика с рекламируемым товаром, который должен будет транслироваться на телевидении в текущем году.

Средства на предоставление субсидий будет выделять Министерство промышленности и торговли в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Получателем средств указано АНО «Национальные приоритеты».

Получатель будет направлять полученные средства на софинансирование до 50% затрат производителей указанных товаров. Для субъектов малого бизнеса размер компенсации может быть увеличен до 70%.

Получить господдержку на продвижение своей продукции смогут фармпроизводители, включенные в специальный реестр. Отбор претендентов будет осуществлять Минпромторг. Подать заявку смогут российские производители с долей иностранного участия до 50%, а также соответствующие другим критериям, указанным в правилах.

Таисия Кубрина

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